Adriano Filho celebra estreia como titular pelo Criciúma: ‘Estou muito feliz por fazer parte desse clube’ Aos 18 anos, jogador vive um momento especial na carreira e, na última terça-feira, teve a primeira experiência entre os onze iniciais do Tigre no empate com o Carlos Renaux

Aos 18 anos, Adriano Filho vive um momento especial na carreira. Nesta temporada, o meia-atacante do Criciúma tem recebido as primeiras oportunidades no time de cima. Recentemente, ele estreou pelos profissionais, em partida da Série B do Catarinense.

Na última terça-feira, o jogador teve a primeira experiência entre os 11 iniciais do Tigre. Adriano Filho foi titular no empate por 0 a 0 com o Carlos Renaux, também pelo estadual. Ele contribuiu tanto no momento defensivo, auxiliando na marcação e recuperação da bola, quanto no ofensivo, onde teve destaque pelas infiltrações, finalizações e boa dinâmica no último terço do campo.

– Venho treinando bastante, buscando evoluir, e as oportunidades estão surgindo. Estou muito feliz por fazer parte desse clube, estar entre os profissionais e ter essa chance como titular. O resultado não foi o esperado, mas sei que essa experiência vai me motivar ainda mais para corresponder a confiança que tenho recebido. Espero estar cada dia mais preparado para ajudar o time – destacou o atleta.

Apesar da pouca idade, Adriano Filho já havia estreado como profissional antes de chegar ao Criciúma. Em 2020, com apenas 16 anos, o meia-atacante debutou pelo time principal do São Raimundo, de Boa Vista (RR), sua cidade natal. Ele atuou no clássico com o Baré, em partida do Campeonato Roraimense.

– A estreia pelo São Raimundo foi fundamental na minha evolução como atleta. Mesmo com apenas 16 anos, tive a confiança do clube para atuar entre os profissionais. Tenho certeza que contribuiu muito para eu me sentir mais seguro na estreia aqui pelo Criciúma – finalizou o jogador, que está no Tigre desde 2021.

