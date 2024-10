Adriane Lopes é reeleita prefeita de Campo Grande (MS)

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/10/2024 - 17:56 Para compartilhar:

A atual prefeita de Campo Grande (MS), Adriane Lopes (PP), conseguiu se reeleger neste domingo, 27. Com 98% das urnas apuradas a candidata obteve 51% dos votos, estando matematicamente eleita.

Adriane Lopes disputava o segundo turno das eleições municipais contra Rose Modesto (União Brasil), após corrida acirrada na primeira etapa.

A posse da prefeita será oficializada no dia 1 de janeiro de 2025 e terá como nova vice a Doutora Camila Nascimento de Oliveira (Avante). Camila ocupará o lugar de Luiz Ovando (PP), atual vice-prefeito, que está impedido de concorrer devido ao descumprimento de regras da legislação eleitoral.

Adriane Lopes foi eleita vice-prefeita de Campo Grande em 2016 e 2020 pelo partido Patriota. Posteriormente, em 2022, assumiu a prefeitura após Marquinhos Trad renunciar ao cargo.

Entre as promessas feitas por Adriane está o compromisso de zerar a fila de educação no prazo de dois anos. Além disso, a prefeita reeleita disse que irá distribuir medicamentos de uso contínuo mensalmente para pessoas com deficiência, pressão alta e diabéticos.