Adriane Galisteu será a nova apresentadora de ‘A Fazenda’ da Record TV

Após mandar bem e brilhar no comando do reality show de casais “Power Couple”, a Record TV bateu o martelo e decidiu que Adriane Galisteu será a nova apresentadora de “A Fazenda 13”, segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7.

Ainde acordo com Ricco, Galisteu irá assinar o novo contrato com a emissora de Edir Macedo na próxima segunda-feira (28), devido a artista ser apenas contratada pela casa por obra.

Veja também:

Filho de Simone invade live da mãe e dispara: ‘Eu vou denunciar o Bolsonaro’

Andressa Urach gera polêmica ao dizer que marido tem ‘propriedade’ no corpo da mulher

A Record deve confirmar o nome da loira nas próximas horas como substituta de Marcos Mion, que deixou a atração em 2020.

Veja também