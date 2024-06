Adriane Galisteu revela três nomes que podem ser cotados para ‘A Fazenda’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2024 - 12:50 Para compartilhar:

Apresentadora de “A Fazenda“, da Record TV, Adriane Galisteu também gosta de se envolver na seleção de participantes para o reality rural. Em bate-papo com jornalistas no tapete vermelho do Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr., ela confessou que já tentou fazer parte da decisão de Rodrigo Carelli, diretor da atração.

“Já mandei mais de 25 nomes para o Carelli, ele falou: ‘Você está animada esse ano’. Falei que estou muito, porque tem muita coisa acontecendo. Mas a Gracyanne [Barbosa] foi o primeiro nome que eu mandei, Silvia Abravanel, Fiuk, botei os nomes”, disse.

A 16ª temporada de “A Fazenda” deve estrear em setembro.