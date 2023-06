Adriane Galisteu rebate críticas sobre sua aparência: ‘Vontade de mandar tomar no **’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 10:53 Compartilhe

Adriane Galisteu desabafou sobre os ataques que recebe nas redes sociais por sua aparência. Em um vídeo publicado no YouTube, no último domingo (25), a apresentadora lamentou tais atitudes do público e rebateu as críticas.

“Vocês sabem que eu sou uma mulher longe do ‘mi mi mi’, não costumo responder à internet em vídeo”, iniciou. Na ocasião, ela relembrou uma publicação que fez ensinando a colocar cílios postiços, mas acabou recebendo diversos comentários maldosos, como o de uma seguidora que a chamou de “assombração”.

“Resolvi fazer esse vídeo pra gente conversar sobre a postura de uma mulher que vai lá e critica a outra do nada. […] Vontade de mandar tomar no c*! Assombração por quê?”, rebateu Galisteu.

Segundo ela, acredita que “de maneira geral, falta muita coragem de você ser quem você é, de se aceitar de verdade”. “Eu percebo que tem muita mulher que tem muita dificuldade de entender quem ela é”, completou.

