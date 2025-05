Adriane Galisteu presta homenagem a Ayrton Senna no dia da morte do piloto

Adriane Galisteu, de 51 anos, usou o seu perfil no Instagram, na manhã desta quinta-feira, 1º, para prestar mais uma homenagem a Ayrton Senna. O feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta data, marca também o dia da morte do piloto, ocorrida há 31 anos.

Ex-namorada de Senna, a apresentadora postou uma foto dos dois e escreveu: “Mais um 1º de maio pra lembrar de quem jamais será esquecido! Para sempre Ayrton”.

Nos comentários, internautas contribuíram com a homenagem. “Vocês sempre serão inesquecíveis. O amor nunca morre dentro da gente”, disse um. “31 anos de saudade. O Brasil nunca mais foi realmente feliz aos domingos”, escreveu outro admirador. “Pra sempre em nossos corações”, afirmou um terceiro fã.

Ayrton Senna morreu no dia 1º de maio de 1994, aos 34 anos de idade, após um trágico acidente durante uma de suas competições.

No fim de 2024, o relacionamento entre Galisteu e Senna voltou a ser assunto com o lançamento da série “Senna”, na Netflix, sobre a vida do piloto brasileiro. Isso porque os envolvidos em contar a história do piloto reduziram a participação e a importância da apresentadora na vida dele.

Na ocasião, com a grande repercussão do caso, Adriane publicou uma foto da época em que namorava o automobilista.

A publicação é uma foto de Galisteu e Senna abraçados. “A história do Ayrton é muito maior que a minha relação com ele”, disse ela na postagem. Alexandre Iodice, marido da apresentadora, compartilhou a publicação da esposa com uma declaração à amada. “Acima de tudo, respeito e admiração por você e pela sua história de vida”, disse ele.