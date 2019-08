Adriane Galisteu posto foto e causa polêmica na internet

No último domingo, Adriane Galisteu publicou em seu Instagram uma foto do filho Vittorio dando um selinho no pai, Alexandre Iódice. O clique rendeu uma enxurrada de críticas e Adriane fez questão de responder a cada uma das opiniões contrárias: “Pra mim, isso é pedofilia disfarçada. Ficar beijando criança na boca”, disse uma seguidora. Adriane Galisteu logo rebateu: “Cala essa boca, imunda. Vai estudar, entender o que você está falando… Patética”.

“Pai e filho ou um casal?”, perguntou outra. “Que seu veneno continue indo para o seu quadril”, respondeu a atriz.

“Coisa gay o pai beijando a boca do filho. Credo! Seria melhor um abraço”, postou mais uma seguidora. “Então, blindada por Deus! É pecado julgar os outros, sabia? Ou não chegou ainda nesta lição?”, perguntou Adriane.