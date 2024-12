Adriane Galisteu ganha bolsa em réplica do capacete de Ayrton Senna; veja fotos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2024 - 9:50 Para compartilhar:

Adriane Galisteu, de 51 anos, posou para uma sessão de fotos com um presente inusitado que ganhou da influenciadora de moda Malu Borges.

A apresentadora de “A Fazenda”, da Record TV, compartilhou no Instagram as imagens em que aparece segurando uma bolsa em formato de réplica do capacete de Ayrton Senna.

A comunicadora namorava o piloto na época em que ele sofreu o acidente fatal, em maio de 1994.

Confira abaixo: