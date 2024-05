Adriane Galisteu fala sobre desejo de engravidar novamente e diz que Claudia Raia é referência

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 16:34 Para compartilhar:

Adriane Galisteu, 51 anos, fez uma revelação surpreendente sobre maternidade. Ela contou que quer engravidar novamente e disse que a atriz Claudia Raia, 56, é uma inspiração.

Em entrevista para o “Programa do João” (Band), exibida no último sábado, a apresentadora abriu o jogo sobre aumentar a família e contou como o marido, o empresário Alexandre Iódice, lida com esse desejo.

“A única coisa que lamento é não ter tido outro. Claudia Raia é minha referência total. O problema é que meu marido não quer. Então, eu tenho que ver o tamanho da encrenca que quero arrumar em casa. Se eu vou forçar, dar o golpe da barriga…”, brincou Galisteu, em bate-papo com o apresentador João Silva.

Mãe de Vittório, de 13 anos, a apresentadora já se antecipa em sentir a síndrome do ninho vazio, sentimento que os pais têm quando os filhos saem de casa. Galisteu revelou ser muito apegada ao filho.

“Meu melhor papel é o de mãe. Meu filho trouxe muita razão e alegria à minha vida (…). Sei que tenho uma agenda difícil, mas sou a mãe que sempre quer pegar, abraçar, estar junto”, confessou.

Um irmãozinho era justamente o que o filho da apresentadora pedia, mas agora está acostumado a ser filho único.

“Ele cobrava, agora já entende que é filho único. Por muito tempo foi único neto, único sobrinho… Quando falo sobre isso, ele diz: ‘Já estou legal, mãe'”, falou.

Claudia Raia engravidou aos 55 anos e hoje seu caçula, Luca, tem um ano e meio de vida. A criança é fruto do relacionamento da atriz com Jarbas Homem de Mello.

