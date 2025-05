Adriane Galisteu é destaque no ‘Arraiá do Alô Alô Bahia’ como rainha da noite

Adriana Galisteu é presença confirmada no “Arraiá do Alô Alô Bahia”, que dá início à temporada dos festejos juninos nesta sexta-feira, 16. Ícone do entretenimento, a apresentadora é destaque vip e será coroada como a rainha da noite.

Além da empresária, a cantora Elba Ramalho subirá ao palco como uma das atrações musicais do evento.

A festa homenageia a força da cultura nordestina, e promete reunir diversas personalidades regionais e nacionais. Além da apresentação da artista paraibana, a festa temática também irá contar com show do cantor e compositor Jô Barros, que abrirá oficialmente a festa, e um cardápio assinado pelo chef Vini Figueira.

Com um cenário imersivo e marcado por elementos de decorações juninas, o arraiá será realizado em Salvador, no Cerimonial Conceição da Praia, no bairro do comércio, a partir das 22hs.