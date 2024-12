Adriane Galisteu deixa curtida em publicação polêmica sobre Xuxa e Ayrton Senna

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/12/2024 - 10:09 Para compartilhar:

Com o lançamento da série Senna, produção da Netflix, a vida pessoal do piloto brasileiro virou um dos assuntos do momento e muitas pessoas têm comentado principalmente sobre os relacionamentos que ele viveu com Xuxa e Adriane Galisteu.

+ Série sobre vida do ídolo Ayrton Senna estreia na Netflix

A própria apresentadora do reality ‘A Fazenda’, da Record TV, chegou a comentar o assunto, falando sobre a tentativa da série de excluí-la da história de Senna. Além disso, Galisteu também chamou atenção ao deixar uma curtida em uma publicação polêmica.

A apresentadora curtiu uma publicação no Instagram com uma foto dela ao lado de Senna e com uma mensagem que fazia críticas a Xuxa. “A grande verdade é que Xuxa ainda consegue empurrar essa história de Rainha dos Baixinhos, mas nunca será a viúva do Senna”, dizia a postagem.

Um dos motivos que gerou grande repercussão na série foi o fato da personagem que representa Adriane Galisteu ter tido pouco tempo de tela, mesmo considerando que a Galisteu e Senna ficaram juntos até a morte dele, em 1994, e iriam se casar. A produção, porém, retrata o relacionamento em apenas 3 minutos no total, enquanto há um episódio inteiro dedicado a outro relacionamento.