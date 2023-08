Adriane Galisteu dá spoilers de ‘A Fazenda 15’; reality tem estreia confirmada para setembro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/08/2023 - 18:13 Compartilhe

A comandante de A Fazenda (Record TV), Adriane Galisteu, resolveu aguçar a curiosidade dos fanáticos pelo reality rural e usou as redes sociais, nesta quarta-feira (16), para dar uns spoilers sobre a edição 2023.

A loira aproveitou a ida aos estúdios da emissora para gravar chamadas da nova temporada e mostrou um pouco do que vem por aí.

A Fazenda 15 está confirmada para começar em setembro, faltando agora menos de um mês para a estreia. Serão 22 participantes na disputa pelo prêmio de R$ 1,5, e entre os competidores estão personalidades da mídia, famosos, cantores, atores, influencers e jornalistas.

Em vídeo divulgado nos stories de seu Instagram, Galisteu falou sobre as novidades preparadas para A Fazenda 15.

“Gente! [A Fazenda] já começou e começou daquele jeito que eu gosto. Sem ser devagarinho, sabe?! Breca não, deixa vir! Eita que A Fazenda tá batendo na porta! Posso dar um spoiler? O galinho vai estar de volta! Ai, meu Deus! Não sei nem se eu poderia falar, mas vou falar. O galinho está de volta!”, anunciou a apresentadora.

Galisteu segundo dando mais spoilers.

“E teremos provas clássicas! Descobri isso aqui nos corredores… as provas clássicas do Fazendeiro vão estar de volta nessa edição! Ah, falei…! Pronto, falei!”, entregou ela.

O famoso galinho de A Fazenda deve retornar repaginado e em formato adolescente, mais moderno e usando fones de ouvido. O mascote do reality rural vai integrar toda a grade do Grupo Record, aparecendo de vez em quando na programação da emissora para antecipar novidades que a atração vai promover.

Tem novidade no Paiol

A 15ª temporada de A Fazenda prevê uma quantidade recorde de participantes. O Paiol, um molde semelhante à Casa de Vidro do Big Brother Brasil, vai retornar com oito participantes. Desses, os quatro famosos mais votados pelo público se juntarão aos 18 peões já confirmados no elenco oficial, formando, então, o grupo de 22 participantes na corrida pelo prêmio principal.

🚨 NOVIDADES: @GalisteuOficial garantiu o retorno do mascote Galinho! Além disso, teremos o retorno de provas clássicas no reality! Será que teremos a prova de procurar a agulha no feno? #AFazenda15 pic.twitter.com/WX5sp29k3v — João Márcio ✨ (@JoaoMarcioC) August 16, 2023

