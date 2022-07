Adriane Galisteu curte dia de sol na Itália na beira da piscina: ‘Que dia lindo’

Adriane Galisteu está na Itália com a família. Nesta sexta-feira (29), a apresentadora mostrou um pouco do dia na beira da piscina, que, como ela disse nos stories, era um dia com “um sol para cada um”. “Che bella giornata!”, (que dia bonito, em português) escreveu a apresentadora, em italiano.







Os fãs amaram os registros. “Lindos”, disse uma. “Maravilhosa”, elogiou outra. “Plena”, comentou mais uma. “Que paraíso”, escreveu um seguidor. “Belíssimos”, disse outro.

Nos stories, a loira mostrou como foi o dia, com direito a andar em carrinho estilo de golf pelo resort, conversas com o filho Vittorio e um lindo pôr-do-sol.