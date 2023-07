Adriane Galisteu critica confissão Xuxa sobre encontro escondido com Ayrton Senna: ‘Deselegante’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 7:58 Compartilhe

Xuxa deu o que falar no terceiro episódio de seu documentário, produção do Globoplay, quando contou a história de seu envolvimento amoroso com Ayrton Senna e revelou que tinha encontro marcado com o piloto um dia antes dele morrer, época em que ele namorava Adriane Galisteu — sua rival na década de 1990.

Em entrevista ao “2 Chopes Com”, do Yahoo! Brasil, Galisteu comentou a declaração de Xuxa. “Não me magoou, mas achei que ela foi deselegante. Acho que uma mulher que a vida toda se preocupou com exemplos, não deu um bom exemplo. É a mesma coisa que ela começar a namorar e eu ir atrás do namorado dela. Não acho justo com tantos homens por aí”, opinou.

“Foi ela que terminou com ele, não foi ele. Quando comecei a namorar, eles já estavam separados há mais de dois anos. Não entrei no meio de nada. Achei feio. Uma mulher que se preocupa tanto com a imagem, de repente sai para falar umas coisas dessas. Não me comovi em nada e achei mega deselegante”, pontuou a apresentadora.

Por fim, Galisteu relembrou que a artista é mãe e isso também não é um bom exemplo para a filha, Sasha Meneghel. “A gente tem que entender e saber respeitar os nossos limites. Entender que às vezes a gente faz escolhas erradas na vida”, concluiu.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias