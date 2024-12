Adriane Galisteu abre o jogo sobre tentativa de excluí-la da história de Senna

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/12/2024 - 8:18 Para compartilhar:

Na última segunda-feira, 2, Adriane Galisteu, 51 anos, quebrou silêncio e abriu o jogo sobre a tentativa de ser excluída pela família de Ayrton Senna (1960-1994) da vida do piloto, com quem namorou nos últimos 18 meses de vida dele.

Por meio de uma sequência de Stories publicados em seu perfil no Instagram, a apresentadora de “A Fazenda”, da Record, finalmente falou sobre ter a sua presença diminuída na minissérie sobre Senna, lançada na última semana na Netflix.

Em um longo depoimento, a comunicadora elogiou a produção, mas alfinetou que o “apagamento” não é algo novo para ela. “Gente, o que está acontecendo agora é a vida como ela é. É a vida como ela sempre foi, pelo menos para mim”, iniciou.

“Eu sei o quanto vocês estão curiosos para saber a minha opinião sobre tudo o que está acontecendo. Olha, todas as homenagens, sejam elas em forma de livro, filme, DVD, série, minissérie, que dizem respeito ao Ayrton, são todas maravilhosas, merecidas e muito, mas muito bem feitas”, elogiou.

Galisteu ressaltou que um ícone como o piloto de Fórmula 1 precisa ser exaltado e elogiou a produção da minissérie.

“E eu sei, como artista também, que todos os artistas envolvidos deram o melhor, foram escolhidos a dedo para fazer o melhor. Foi tudo lindo e muito caprichado, então parabéns. Porque é assim que tem que ser mesmo, a gente tem que falar dessa história, a gente nunca pode deixar essa história passar ou morrer”, valorizou.

Adriane apontou que entende por que não aparece tanto na série – na produção, Galisteu (Julia Foti) tem menos destaque do que as outras duas mulheres de Senna (Gabriel Leone), Lilian de Vasconcellos (Alice Wegmann) e Xuxa Meneghel (Pâmela Tomé).

“Vocês sabem também que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que o meu relacionamento com ele. Meu relacionamento com ele foi o último ano e meio de vida dele”, afirmou.

“Porém, foi ao meu lado, e essa história também me pertence. E também foi uma história vivida intensamente, cheia de amor, cheia de diversão, um Ayrton completamente diferente de tudo aquilo que vocês já viram. Eu vivi essa história, e eu estou falando para vocês não o que ouvi, não o que vi, mas sim o que eu senti, o que eu vivi”, completou.

No fim dos Stories, Adriane abordou, discretamente, a relação conflituosa com a família do piloto, mesmo sem citar nomes diretamente. “Gente, o que está acontecendo agora é a vida como ela é. É a vida como ela sempre foi, pelo menos para mim. A única novidade é que talvez agora eu esteja considerando a possibilidade de contar para vocês esse último ano e meio da minha vida ao lado dele. E eu acho que vocês vão amar, amar. Acho não, eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar”, encerrou.