Morreu no domingo (17) a influenciadora digital e empresária Adriana Thyssen, criadora do Blog da Drika, aos 49 anos de idade. Conhecida por compartilhar conteúdo sobre emagrecimento e vida saudável, ela compartilhou como conseguiu vencer a obesidade com hábitos saudáveis.

A loja de moda fitness da qual Drika era fundadora compartilhou a informação da sua morte.

“É com profunda tristeza e pesar que nós, da equipe e família Blog da Drika e Drikas Stores, informamos o falecimento da nossa querida Drika. Nesse momento de dor, pedimos a oração e compaixão de todos!”, diz a publicação.

