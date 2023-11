Adriana Sant’Anna polemiza com procedimento para ‘tirar cocô velho’ do intestino

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/11/2023 - 3:49 Para compartilhar:

Adriana Sant’Anna virou assunto nesta terça-feira, 28, ao compartilhar o vídeo de um procedimento que gerou controvérsia nas redes sociais. No Instagram, a ex-BBB mostrou uma sessão de hidrocolonterapia para retirar o “cocô velho” do intestino, conforme explicado por ela.

Descrito por Adriana como “uma das sete maravilhas do mundo”, o procedimento consiste em inserir água purificada no ânus do paciente através de um cano, o que libera fezes acumuladas. No vídeo, a profissional que realiza a hidrocolonterapia chega a confirmar que as fezes acumuladas no intestino podem estar lá há mais de vinte anos.

“Estou me sentindo leve! Eu estava cheia de gases, com dores abdominais terríveis”, escreveu a influenciadora, na legenda da publicação.

Nos comentários, internautas apresentaram opiniões divididas. “Podem até falar mal, mas todo mundo queria fazer isso”, escreveu uma. “Eu achei meio nojento”, opinou outra.

