Ex-BBB mostra estragos em sua casa na Flórida após passagem do furacão Milton

Da Redação 11/10/2024 - 12:01

A empresária Adriana Sant’Anna compartilhou nas redes sociais na quinta-feira, 10, imagens do estrago que o furacão Milton provocou na casa em que vive com Rodrigão, autor do livro “Seja muito mais que um milionário”, e os filhos, em Orlando.

“Estamos bem, graças a Deus!”, disse ao responder um comentário preocupado de uma seguidora. Em uma das fotos compartilhadas, é possível ver que vários dos móveis que ficavam no quintal da casa da ex-BBB foram atingidos e destruídos pelos ventos do furacão.

Adriana ainda comentou que a família ficou sem luz durante a quarta-feira e que voltou apenas no dia seguinte. “Tudo é Dele. Tudo vem Dele. A hora que Ele quiser tirar o sopro de vida, Ele tirará.”, completou ao afirmar que não sentiu medo do em momento algum.

Até o momento, pelo menos 16 pessoas morreram em decorrência da passagem do furacão, apelidado “o pior ciclone do século”, no final desta semana.