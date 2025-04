Adriana Paula, ex de Davi Brito, perde bebê que esperava com influenciador

Após Davi Brito anunciar o fim do relacionamento com Adriana Paula, a assessoria do ex-BBB afirmou que a cirurgiã-dentista perdeu nesta segunda-feira, 14, o bebê que esperava com ele.

Davi anunciou na última terça-feira, 8, que a então namorada estaria grávida do primeiro filho. No entanto, ela pediu um tempo no relacionamento logo após o anúncio.

Segundo Davi, Adriana não gostou da exposição, pois ele fez o comunicado sozinho, em uma transmissão ao vivo no Instagram, e ela não estava preparada para isso.

“Adriana resolveu dar um fim no relacionamento comigo porque fui na internet falar que ela estava grávida. Ela não gostou, a família dela não gostou, mas não vi nada demais nisso. Era um momento de alegria para mim. Resolvi contar porque sou público”, disse o ex-participante do reality show, que chorou em um vídeo dizendo que não era mentiroso.

Em seguida, Adriana chegou a publicar uma indireta em seu perfil, citando a palavra ‘caráter’.

A assessoria do ex-BBB afirmou ao Estadão que Adriana foi encaminhada a um hospital nesta segunda-feira e recebeu atendimento de emergência após complicações na gestação. Depois disso, foi realizada a curetagem do feto. Ela estava com a mãe, e Davi também foi ao hospital para acompanhá-la.