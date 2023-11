Adriana Lima alfineta haters após ter aparência criticada: ‘Mãe cansada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/11/2023 - 4:46 Para compartilhar:

Após ter sido criticada por uma mudança na aparência, Adriana Lima soltou o verbo nesta quarta-feira, 15. Nos stories do Instagram, a top model explicou que leva uma rotina atarefada com os filhos.

“O rosto de uma mãe cansada de uma adolescente, duas pré-adolescentes, um garoto ativo, um bebê de 1 ano aprendendo a andar e três cachorros… Obrigada por sua preocupação”, escreveu, em uma foto de seu rosto sem maquiagem.

A “indireta” teria sido motivada por acusações de exagero em procedimentos estéticos. No entanto, vale lembrar que Adriana já havia falado sobre as mudanças no corpo pós-parto recentemente.

A baiana é mãe de Valentina (14) e Sienna (11), frutos de seu relacionamento com o jogador de basquete Marko Jarić, e de Cyan (1), filho de seu atual namorado, Andre Lemmers. Além disso, ele também tem dois filhos pré-adolescentes, Miah e Lupo, de um antigo relacionamento.

