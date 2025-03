Adriana Esteves não renova contrato com a Globo após ‘Mania de Você’, diz colunista

Adriana Esteves, 55 anos, não vai renovar seu contrato com a Globo após sua participação em “Mania de Você”, folhetim das 21h que chega ao fim nesta sexta-feira, 28. A informação foi divulgada pela colunista Carla Bittencourt, do Portal LeoDias, em publicação nesta quarta-feira, 26.

Com a decisão, a atriz encerra um ciclo de 36 anos na emissora. Segundo a jornalista, a decisão teria partido da própria atriz, que mesmo sem contrato fixo, não pretende pausar a carreira.

+Testamento de Gene Hackman e esposa avalia imóveis em mais de R$ 60 milhões

+Depardieu reafirma inocência em julgamento em Paris por agressão sexual

As gravações de “Mania de Você”, trama de João Emanuel Carneiro, foram encerradas no último dia 18.

Adriana Esteves estará de volta à atuação na série “Os Outros”, produção exclusiva do Globoplay, na qual ela interpreta a personagem Cibele, em uma trama cheia de tensão e mistério.

Ainda segundo a colunista, a terceira temporada da série trará grandes mudanças e, ao contrário das anteriores, que se passavam no Rio de Janeiro, será ambientada no campo, fazendo contraste entre a calma do campo e as complexidades das relações interpessoais.

Além da atriz, o elenco contará com Gi Fernandes, Lázaro Ramos, Mariana Lima, Carol Duarte e Pedro Wagner, além da confirmação de Bruno Garcia.