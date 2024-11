Adriana Birolli diverte público ao falar sobre a dificuldade de dizer ‘não’ em um espetáculo que percorre o Brasil

Thais Fonsecai Thais Fonseca https://istoe.com.br/autor/thais-fonseca/ 14/11/2024 - 15:37 Para compartilhar:

Quem pensa que vida de artista é fácil não imagina a correria que os atores vivem nos bastidores, longe dos olhares do público. Adriana Birolli, 37 anos, que o diga. Embora os noveleiros de plantão estejam sentindo falta de vê-la na telinha, a atriz parece ligada no 220v e está a mil no teatro, rodando o Brasil com uma peça no melhor estilo “seria trágico se não fosse cômico”, ou talvez seja o contrário.

O monólogo “Não!” leva o público a rir diante de drama que a atriz transforma em comédia no palco. A montagem chega à sua centésima apresentação no dia 21 de novembro, no Rio de Janeiro, onde ela está em curta temporada até o próximo dia 28, sempre às quintas-feiras, às 20h. Simultaneamente, Birolli leva o espetáculo aos palcos de São Paulo, até 01/12, aos sábados, em sessões às 18h e às 20h, e aos domingos, às 18h.

Com direção de Diogo Camargos, o espetáculo “Não!” teve estreia no início de 2023 e já passou por 30 cidades em 13 estados brasileiros, tendo sido visto por mais de 10 mil espectadores nessas quase cem apresentações. Mas, Adriana Birolli quer mais! Para 2025, a produção deve seguir rodando o Brasil até julho e continuar chegando a lugares onde o teatro ainda é uma arte pouco acessada.

“A situação é desgraça, é drama, situação complicadíssima, mostrado em comédia para o público. A comédia é a melhor forma de comunicação com o público, as pessoas estão mais abertas para a comédia, em vez de colocar um drama”, descreve a artista.

Amor à arte de interpretar

E poder proporcionar pela primeira vez a emoção que só o teatro é capaz de despertar é uma realização para a atriz. Em bate-papo para o site IstoÉ Gente, ela conta que, durante suas apresentações pelo Brasil, muitos espectadores confessaram nunca antes terem ido ao teatro. A montagem, descreve ela, não exige uma estrutura muito grandiosa, o que contribui para que o espetáculo chegue a um grande número de pessoas.

“Esse espetáculo foi feito, pensado para itinerar. Foi feito para chegar às pessoas. Elas me conhecem da televisão e vão lá assistir à minha peça por isso. Muitas relataram nunca terem visto uma peça antes”, diz atriz, emocionada.

O espetáculo

Saber dizer “não” é uma arte que nem todo mundo domina e que evita alguns transtornos para quem se recusa a atender àquele pedido indesejável. Aos que não conseguem, só resta o drama de se sujeitar a um desgaste desnecessário para agradar aos outros. Drama que Birolli transforma em comédia no palco e faz o público se divertir ao ver ali representadas situações comuns a muitos.

No monólogo “Não!”, a atriz vive uma personagem angustiada por sua incapacidade de se negar a atender a um pedido que ela não quer fazer. A trama aborda as escolhas que fazemos todos os dias e instiga o público a refletir sobre suas próprias dificuldades e a se colocar no lugar da protagonista em sua busca incessante pela liberdade de dizer “não”.

No palco, Birolli dá voz a uma personagem que faz terapia há 18 anos para aprender a dizer não e ainda não conseguiu. Com a chegada do seu aniversário, ela não quer ir ao jantar de comemoração e, enquanto se arruma para sair, precisa lidar com as mensagens de sua mãe, irmã, namorado e chefe, mostrando como a dificuldade de dizer não pode nos atingir em todos os campos da nossa vida, seja pessoal, profissional ou familiar.

“Nós temos dificuldade de dizer ‘não’ para os outros, mas vivemos dizendo ‘não’ para nós mesmos. Na peça, somos convidados a reconhecer nossos pontos fracos e fortes quando o assunto é respeitar nossos limites pessoais e impor limites aos outros. Uma tarefa que tem se mostrado bastante difícil para a maioria de nós”, conta a atriz, que faz a sua análise sobre os motivos para essa dificuldade.

“No fundo, a gente tem dificuldade de dizer ‘não’ porque quer ser amado. Quando alguém começa a dizer ‘não’, e só dizia ‘sim’, passa a ser visto como chato e intolerante. É inevitável essa força de dizer que está chato. Mas, é aí que você vai evoluir. A gente tem dificuldade de aceitar. É preciso aprender a dizer ‘não’ e a aceitar ouvir o ‘não’”, observa ela.

Uma curiosidade que Birolli nos revela é que, ao final da apresentação, ela consegue perceber o quanto os dramas apresentados ali no palco mexem com o espectador e o levam a refletir sobre si mesmo.

“Muitas pessoas identificam essa questão na suas vidas. Eu tenho uma maneira de medir um pouco isso, medir como elas chegaram e como elas vão embora. É uma coisa que sempre acontece. As pessoas não dão valor o quanto é importante dizer ‘não’ e não percebem que elas têm essa dificuldade. Eu sei dizer ‘não’ no meu trabalho. As pessoas sabem lidar com funcionários, projetos, mas chegam em casa e não sabem dizer ‘não’ à família, esposa, filhos. Conseguem dizer ‘não’ em algumas situações e em outras, não”, analisa Birolli, confessando que até ela está aprendendo com a peça a dizer “não”.

Sobre a atriz

Adriana Birolli é natural de Curitiba, onde começou a dar os primeiros passos no teatro ainda criança. A primeira participação em novelas foi em 2008 como Viviane de “Beleza Pura”, no horário das 19h da Globo. No ano seguinte, interpretou Isabel Saldanha Ribeiro no folhetim de Manoel Carlos “Viver a Vida”, filha da da personagem de Lilia Cabral. A veterana, inclusive, esteve ao lado de Birolli em outros momentos marcantes da carreira na televisão.

“Às vezes as pessoas me param na rua, me encontram no aeroporto, e falam: ‘e a mamãe, não tá com você?’. E eu penso: ‘ela conhece minha mãe?’. Mas, logo me dou conta de que se referem a Lilia. Me divirto”, disse ela, destacando que tem grande admiração pela colega de trabalho.

As duas se encontraram em “Fina Estampa”, sucesso do horário nobre da Globo de 2011, interpretando nora e sogra. Em “Império”, três anos mais tarde, a dramaturgia explorou a semelhança entre as duas. Birolli viveu Maria Marta na primeira fase, personagem que seguiu na trama com Lilia. Muitos capítulos após início da segunda fase, ela voltou à trama para viver a sobrinha da veterana.

Serviço:

Não! Uma Comédia sobre a dificuldade de dizer não com Adriana Birolli

Duração: 65 min

Classificação:12 anos

Gênero: Comédia

Rio de Janeiro:

Temporada – 31 de outubro a 28 de novembro de 2024

Dia e horário: quinta-feira, sempre às 20h

Local: Teatro dos Quatro – Shopping da Gávea – Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea, Rio de Janeiro – RJ

Inteira: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/96019/d/266682/s/1823331



São Paulo:

Temporada: 7 de setembro a 1º de dezembro

Aos sábados, às 18h e às 20h; e aos domingos, às 18h

Teatro Uol – Avenida Higienópolis, 618, Higienópolis

Ingressos: R$50 a R$120

Venda online: https://teatrouol.showare.com.br/Default.aspx?EventId=213&sw_sc=Internet&trk_eventId=213

