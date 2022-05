Adriana Belém mentiu sobre quantia guardada em dinheiro na casa, diz MPRJ

Agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro afirmaram que a delegada Adriana Belém mentiu ao afirmar que tinha apenas R$ 60 mil em dinheiro guardados em casa. Ela foi presa na terça-feira (10) após os promotores de Justiça encontrarem R$ 2 milhões em espécie escondidos na casa, durante uma operação contra o “jogo do bicho”. As informações são do G1.





“Encontramos na suíte da doutora Adriana cerca de R$ 60 mil dentro do cofre dela. Ela mencionou que era o único dinheiro que ela tinha em casa. Até ponderou com a gente que o dinheiro era para pagar as contas da família, que ela não ia conseguir honrar o pagamento das contas se aquele dinheiro fosse apreendido. (…) E ela afirmou, categoricamente, que era o único dinheiro que tinha na casa”, contou a promotora Roberta Laplace.

No entanto, os agentes continuaram vasculhando o imóvel e encontraram no quarto do filho da delegada duas malas com centenas de milhares de reais. “Depois, encontramos uma mala menor, com mais ou menos R$ 600 mil”, explicou Roberta.

Conforme a promotora, os agentes passaram horas contando o dinheiro apreendido. Em nota ao G1, a defesa de Adriana Belém disse que “não vê necessidade na prisão e analisa a possibilidade de impetrar um habeas corpus, já que o MP requereu a prisão antes mesmo da contagem de valores ser finalizada, prematuramente e sem sequer dar chance dela explicar”.