Adriana Araújo chora ao vivo no ‘Jornal da Band’ ao noticiar tragédia no RS

Adriana Araújo não conteve a emoção e foi às lágrimas no “Jornal da Band”, na noite de segunda-feira, 13, ao relatar como foi sua cobertura da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul por conta das fortes chuvas. Na ocasião, a jornalista, que deixou a bancada do noticiário para cobrir os acontecimentos no sul do país, acabou se emocionando ao vivo.

“Gente, é um povo sem chão! Eu vi uma devastação que eu nunca imaginei ver no nosso país. Mas eu também enxerguei um Brasil que abraça! As doações estão chegando, os flagelados são acolhidos. E mesmo sofrendo tanto, os gaúchos também nos estenderam a mão“, iniciou Araújo.

“Nos deram comida, o sinal da internet emprestado, nos conduziram pelos caminhos mais difíceis, para que nosso trabalho pudesse ser feito. Eu vi um empresário, dentro de um bote, no meio da chuva levando as pessoas, de um lado para outro, onde não havia mais ponte. Essa é a riqueza que nós jamais podemos perder. A solidariedade temporal nenhum pode destruir, a todos os gaúchos, o meu coração com vocês“, finalizou a âncora do ‘Jornal da Band’.

Isso é o verdadeiro jornalismo, estar no meio do povo e sentir o que o povo está sentindo. Parabéns, Adriana Araújo, pela sensibilidade e por estar próxima do povo. É disso que o Brasil precisa, jornalismo sério. pic.twitter.com/LqREP5DpCU — Alexsandro Silva (@Alexsgesseiro) May 14, 2024