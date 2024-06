Adrian Appiolaza apresenta primeira coleção masculina para a Moschino

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/06/2024 - 19:31 Para compartilhar:

O argentino Adrian Appiolaza, novo diretor artístico da Moschino, apresentou nesta sexta-feira (14), na Semana de Moda de Milão, sua primeira coleção masculina para a marca de luxo italiana, que combina subversão, elegância e liberdade de movimento.

Em um hangar na periferia de Milão, os modelos desfilaram em um cenário de pilhas de malas coloridas, transportando os convidados para um mundo de exploradores que escapam da cidade.

Irreverente e de inspiração pop, a marca fundada em 1983 por Franco Moschino fez seu retorno às passarelas masculinas de Milão, após dois anos de ausência.

Dedicada às coleções primavera-verão 2025, a Semana de Moda masculina de Milão terá até terça-feira 84 eventos, entre eles 24 desfiles e 52 previews.

Os cortes são fluidos; as linhas, suaves; e os tecidos, leves: o homem Moschino usa macacões folgados com gravatas finas e camisas com estampas bucólicas, além de conjuntos de jaqueta e bermuda.

O estilista argentino usou estampas e acessórios para dar toques divertidos ao desfile. Ele recorreu ao rico arquivo da marca e atualizou peças icônicas, com o objetivo de perpetuar o legado de Franco Moschino e celebrar o retorno às origens.

– ‘Romper os códigos’ –

O mantra de sua coleção, fiel ao DNA da marca, “é a liberdade de expressão na forma de vestir, o conforto”, disse Appiolaza após o desfile. “Devemos romper os códigos, ou mesmo destruí-los”.

O outro lema é “explorar o mundo, explorar o espírito. Estou explorando para onde vou levar a Moschino”, explicou o estilista, nomeado diretor criativo da Moschino em janeiro, após a morte repentina de Davide Renne dez dias após assumir o posto.

Antigo colaborador de Jonathan Anderson para a marca de luxo espanhola Loewe, Appiolaza apresentou em fevereiro, em Milão, sua primeira coleção feminina para a Moschino.

