ADP explica mudança na metodologia do dado de empregos no setor privado dos EUA

O Automatic Data Processing (ADP) publicou nesta terça-feira, 23, em seu site, informações sobre sua nova metodologia, que será usada para elaborar o dado mensal de geração de vagas no setor privado nos Estados Unidos. Feito em parceria com a Stanford Digital Economy, a nova versão da pesquisa fornecerá uma visão “mais robusta e de alta frequência” do mercado de trabalho, com foco tanto nos empregos quanto nos salários, diz o comunicado da empresa.

Baseando-se em transações nas folhas de pagamento de mais de 25 milhões de trabalhadores no país, o indicador trará um retrato representativo do mercado de trabalho a cada mês, promete o ADP.