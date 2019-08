Adolescentes são detidos após roubarem turista americana em Copacabana

Rio – Guarda municipais e policiais militares do Rio+Seguro, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), apreenderam, na manhã de sexta-feira, dois adolescentes suspeitos de furtar uma turista americana na orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Os dois foram levados para a 12ª DP (Copacabana) e em seguida encaminhados para a Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA).

Segundo a Seop, agentes realizavam patrulhamento de rotina quando localizaram os menores em atitude suspeita. A dupla tentou fugir ao perceber a aproximação dos guardas, mas foi capturada e reconhecida pela vítima.

No Leme, os agentes do Rio+Seguro capturaram Orlando Galvão Neto, de 33 anos. Ele é foragido da Justiça, acusado pelo crime de homicídio, e foi localizado pelos agentes que faziam patrulhamento de rotina na orla e apresentava nervosismo com a aproximação dos agentes. Orlando foi preso e levado para a 12ª DP.

Em outra ocorrência, em Copacabana, Gabriel Ribeiro Coutinho, de 18 anos, foi detido por desacato e resistência. O jovem resistiu a abordagem dos agentes reagindo de forma agressiva e se negando a apresentar documentos. Ele foi conduzido para 12° DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.