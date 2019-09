Adolescentes que teriam sequestrado bebê são apreendidas

Rio – Duas adolescentes suspeitas de sequestrar o bebê de três meses Ítalo Samuel na Comunidade do Cajueiro, em Madureira, na Zona Norte do Rio, na sexta-feira (30), foram apreendidas por policiais da 29ª DP (Madureira), neste sábado. A Polícia ainda não divulgou informações sobre as idades delas e onde estão internadas.

O RJTV 2, da TV Globo, teve acesso a imagens das duas jovens com a criança em uma farmácia e na rua. Segundo a Polícia Civil, elas desistiram do rapto e depois simularam ter encontrado o bebê, na noite de sexta, em um matagal no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

A PM encaminhou a criança para o hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. Ítalo vestia roupas que não eram dele. A delegada Danielle Bulus afirmou que a criança passava bem e já estava com a mãe, Darlene. Entrevistada pelo telejornal, ela comemorou: “Agora é só felicidade, quero levar ele para casa. Ele está brincando, ele riu, mamou porque estava com fome. Ele está bem, graças a Deus”.

Na mesma ocasião, ela lembrou como tudo aconteceu na madrugada de sexta-feira: “A gente estava dormindo, fechamos o portão, eu ouvi um barulho, quando olhei e vi de relance uma pessoa de blusa amarela no quintal já correndo com meu filho. Eu corri atrás mas não consegui pegar e nem consegui ver quem era”.

Todos os parentes estavam em casa. Uma tia do bebê afirmou que a fechadura da porta estava com problemas. A polícia fez uma perícia no local e colheu o depoimento de algumas pessoas.