Adolescentes colombianos são liberados de presídio para adultos após 42 dias presos

Rio – Após mais de 40 dias presos irregularmente na Cadeia Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, dois adolescentes colombianos conquistaram a liberdade nesta quinta-feira e poderão deixar a unidade. Os jovens foram presos após um confusão em um jogo da Copa América no dia 4 de julho.

A soltura foi determinada após um pedido de relaxamento de prisão feito pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, após a apresentação de documentos que comprovavam a menoridade dos rapazes. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os jovens não poderiam ficar detidos por mais de 45 dias sem uma sentença estipulada pela Vara da Infância e da Juventude.

No momento da prisão, em flagrante, os adolescentes foram acusados, junto com outros seis presos, de participar de um arrastão na Zona Sul do Rio, após uma partida. Nenhum deles estava com documento de identificação e foi pedido, então, a expedição da identidade de todo o grupo.

O DIA procurou o TJ-RJ, a Seap, o Degase sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.