Adolescentes atiram dentro de escola em Suzano e matam 6

SÃO PAULO, 13 MAR (ANSA) – Um tiroteio ocorreu na manhã desta quarta-feira (13), na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, no estado de São Paulo, e deixou oito mortos, entre eles os dois autores dos disparos. De acordo com as primeiras informações divulgadas, dois adolescentes encapuzados teriam invadido a escola e atirado contra os alunos. Cinco das vítimas eram estudantes, e outra era funcionária.

Os atiradores teriam cometido suicídio no local, informou um comunicado do governo do Estado de São Paulo. O governador João Doria, assim que informado do ocorrido, cancelou toda sua agenda e se dirigiu ao local para acompanhar o trabalho de resgate e atendimento aos feridos.

A escola foi interditada, com policiais e equipes do Corpo de Bombeiros. Segundo o Censo Escolar de 2017, a instituição possui 358 alunos da segunda etapa do fundamental (6º ao 9º ano) e 693 estudantes do ensino médio. (ANSA)