Adolescente que atirou e matou Isabele é condenada a 3 anos de internação em regime socioeducativo

Nesta terça-feira (19), a Justiça mandou internar a adolescente que atirou e matou Isabele Ramos Guimarães, de 14 anos. A jovem foi condenada a pena máxima de 3 anos de prisão, podendo ser revista e atualizada a cada seis meses, em regime socioeducativo.

Segundo o G1, a adolescente foi punida por ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar, e qualificado.

A vítima foi morta no dia 12 de julho, em Cuiabá, no Mato Grosso, com um tiro no rosto disparado por sua melhor amiga, de 15 anos.

A decisão contra a acusada é da juíza Cristiane Padim, da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá.

