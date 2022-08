Adolescente negro é agredido e retirado de ônibus por policiais em Imbituba (SC)

Da Redação 10/08/2022 - 2:47 Compartilhe

Um adolescente negro de 16 anos foi retirado de um ônibus escolar por um policial militar em Imbituba (SC) e foi imobilizado durante o ato que aconteceu na última quarta-feira (3). As informações são do site G1.

O advogado da família, Paulo Marcos da Silva, afirmou que a abordagem foi desproporcional e motivada por racismo, tendo em vista que o jovem era o único negro no ônibus. A Polícia Militar abriu investigação do caso, mas negou a acusação de racismo.

A prefeitura de Imbituba declarou que tudo começou quando dois adolescentes tentaram entrar no ônibus, mas nenhum deles era o jovem negro abordado pela PM. Eles foram impedidos e teriam dando socos e pontapés no veículo.

Já no interior do ônibus, os dois adolescentes teriam feito ameaças e disseram que estavam com uma arma de fogo. Depois de recusarem sair do local, a PM foi chamada, rendendo o jovem negro que chega a dizer, em vídeo que circulas nas redes sociais, que não havia feito nada.

A família do rapaz diz que ele foi algemado e levado a uma delegacia. O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) instaurou um procedimento para apurar a conduta dos policiais no caso em Imbituba.