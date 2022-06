Adolescente mata cunhado após discussão por namoro proibido

Um jovem, de 17 anos, esfaqueou o cunhado, de 19 anos, na última quarta-feira (08), em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Conforme as autoridades, existe um histórico de problemas entre a vítima e a família da namorada, uma vez que o relacionamento entre eles não era permitido. As informações são do ‘O Tempo’.

Na noite de ontem, o rapaz foi até a casa da namorada e bateu com insistência no portão da residência. A mãe da menina atendeu e o impediu de ver a filha, gerando uma discussão com agressões verbais. Segundo a mulher, ela foi empurrada pelo genro e, neste momento, o adolescente pegou uma faca para “defender a família”.





Ao chegar no portão, o jovem afirmou que o cunhado tentou o agredir com um pedaço de madeira e, para se defender, deu uma facada no peito da vítima.

De acordo com a mãe da garota, ela tem problema com a filha por causa do namoro e no último fim de semana a proibiu de sair de casa. Revoltada, a jovem teria ameaçado a mãe, dizendo que “chamaria o namorado para dar um tiro na cara dela”.

O responsável pelo crime, que havia fugido do imóvel onde a discussão ocorreu, foi localizado pela polícia. A faca usada para golpear a vítima também foi encontrada. A ocorrência foi encerrada na Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad).