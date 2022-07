Adolescente inglês é impedido de deixar Espanha após espalhar boato de bomba durante voo

Um adolescente inglês de 18 anos foi preso no último domingo (3), acusado de espalhar um boato de bomba no avião da companhia easyJet. Por conta disso, ele foi impedido de deixar a Espanha após uma audiência. As informações são do site Metro.

O garoto, que não teve a identidade revelada, foi levado a um tribunal em Mahon, na ilha de Menorca, acompanhado de dois policiais armados, para ser interrogado na manhã de terça-feira (5). A mãe dele estava esperando do lado de fora do tribunal.

A prisão aconteceu quando o voo EZY8303 chegou a Menorca, escoltado por um caça F18 da Força Aérea Espanhola. O adolescente inglês foi solto após pagamento de fiança de €10 mil – cerca de R$ 55 mil – e teve o passaporte confiscado. De acordo com a decisão judicial, ele vai precisar se apresentar ao tribunal a cada 15 dias até o fim do processo.