Adolescente grava momento em que é assediada e publica nas redes sociais

Uma adolescente de 15 anos gravou um vídeo e publicou nas redes sociais do momento em que foi vítima de assédio em uma clínica em Maceió, Alagoas, nesta quinta-feira (7). As informações são do site TNH1.

Em entrevista, ela conta que estava no local acompanhando sua mãe, que realizava exames médicos. Ela ficou sozinha na recepção por alguns momentos, quando o suspeito passou a tentar olhar por baixo do seu vestido.

“Eu estava acompanhada com a minha mãe, porém no momento do assédio ela estava fazendo exames e eu fiquei na recepção sozinha. Foi quando ele ficou tentando olhar por baixo do meu vestido. Depois ele veio até mim para puxar assunto e pegar meu telefone”, disse a jovem.

Quando o homem se aproximou para falar com ela, a adolescente ligou a câmera do seu celular e gravou a conversa. Nela, ele se insinua para ela e diz que é 30 anos mais velho. Ela diz que é pedofilia, mas ele rebate dizendo que, não seria, caso ela quisesse. A jovem diz que não quer, então ele se despede e vai embora.

“Estou tomando as providências para prestar queixa. Irei com minha irmã à delegacia”, disse a jovem.

Mais tarde, a jovem fez outro vídeo nas redes sociais agradecendo o apoio que estava recebendo das pessoas na internet.

“Obrigado a todo mundo que está me mandando mensagem de apoio, porque eu ficava imaginando se caso acontecesse comigo eu faria alguma coisa, mas na hora eu não consegui fazer nada, me senti paralisada, porque ele ficou tentando olhar por dentro do meu vestido. Me senti como se fosse um pedaço de carne e ele poderia fazer o que qusier. Eu sei que a culpa não é minha. Foi horrível”, disse.

A Associação para Mulheres (AME) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acompanham o caso.

