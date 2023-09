Adolescente flagra celular escondido em banheiro de avião

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 14/09/2023 - 1:37 Compartilhe

Uma foto recém-divulgada da câmera escondida que supostamente capturou uma menina de 14 anos usando o banheiro de um voo da American Airlines mostra como um iPhone foi colado na tampa do vaso sanitário, disseram seus pais na quarta-feira (13).

Os pais abalados – que não queriam ser identificados porque sua filha é menor de idade – disseram que ao portal The NY Post que sua filha foi possivelmente alvo de um comissário de bordo durante uma viagem em 2 de setembro de Charlotte, na Carolina do Norte, para Boston. Eles acreditam que ele foi o responsável pela exploração pervertida que descreveram como “perturbadora”.

“Acho que há um sentimento real de violação. Acho que quando adolescente ela fica um pouco envergonhada de que algo tão íntimo como ir ao banheiro seja filmado dessa maneira”, disse o pai.

A maior parte do iPhone parece estar colada na tampa do vaso sanitário do banheiro da primeira classe, de acordo com uma foto tirada pelo adolescente e fornecida pela equipe jurídica da família.

A fita vermelha e branca tem “Equipamento está inoperante” e “Remover de serviço” impressos com uma nota escrita em marcador que diz “Assento quebrado”. Apenas a parte superior do iPhone, que estava de cabeça para baixo, não está coberta com fita adesiva – e parece que a lanterna ou o flash da câmera estavam ligados.

A família disse que sua filha originalmente estava esperando na fila do banheiro na área econômica do avião quando o comissário se aproximou dela e a avisou que não havia fila para o banheiro da primeira classe e a levou até lá, disseram seus pais.

Depois que outro passageiro saiu do banheiro, o atendente, que se estima ter cerca de 30 anos, disse à garota que precisava ir rapidamente ao banheiro para lavar as mãos antes da coleta do lixo. Ao sair, o adolescente entrou e usou o banheiro. Mas quando ela utilizou, ela notou o aparelho e tirou uma foto. Depois que ela voltou para seu assento, o mesmo comissário voltou para dentro do banheiro, disseram seus pais.

A adolescente imediatamente mostrou a foto para a mãe, e a mãe levou vários minutos para entender o que estava vendo antes que a filha apontasse o iPhone. “É algo que você nunca considerou antes e foi realmente chocante”, disse sua mãe.

A mãe temeu que o item ainda estivesse colado no banheiro, então ela correu até a primeira classe para avisar os outros passageiros. Ela impediu uma mulher de entrar e explicou a situação, mas quando as duas verificaram, o iPhone e a fita haviam sumido.

O pai da menina então mostrou a foto aos quatro comissários de bordo, incluindo o tripulante masculino, na esperança de uma explicação.

“Lembro-me de ver o rosto do comissário de bordo ficar totalmente branco”, lembrou o pai, observando que não viram o homem durante o resto do voo depois disso.

Uma comissária de bordo abordou a família em algum momento para se desculpar e expressar repulsa pelo suposto incidente, disse a família.

A Polícia Estadual de Massachusetts respondeu inicialmente ao avião depois que ele pousou, embora as autoridades estaduais tenham dito que as autoridades federais estão agora cuidando do caso. Nenhuma prisão foi anunciada vinculada ao caso.

Enquanto a família era entrevistada pelas autoridades após o voo, um representante da companhia aérea confirmou às autoridades que apenas a tripulação do voo teria acesso aos adesivos vistos na foto, disse o pai.

A polícia também trouxe um iPhone para a adolescente, que confirmou ser o mesmo telefone que viu no banheiro, disse a família, que foi a primeira a desembarcar do voo e viu o comissário ser escoltado depois. “Eu estava olhando para ele e ele não olhava para trás”, disse o pai.





Um dos advogados da família disse que a American Airlines não contatou seus clientes desde o dia do incidente.

A American Airlines não retornou um e-mail enviado pelo The Post solicitando comentários na quarta-feira, mas disse anteriormente que está levando o suposto incidente “muito a sério”. Os pais disseram que embora a filha seja uma das pessoas mais duronas que conhecem, ela está lidando com “muitas emoções diferentes” após o incidente.

