Adolescente faz funcionária de shopping refém e é preso em São Paulo

Um adolescente foi preso após fazer uma operadora de caixa refém dentro do Parque Shopping Barueri, localizado na região metropolitana de São Paulo. O caso aconteceu na última quarta-feira (30).

A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência com retenção de vítima. No local, as autoridades encontraram o adolescente imobilizando a funcionária com um “mata-leão”. O jovem também ameaçava a mulher com uma faca.

As autoridades precisaram negociar com o rapaz, que foi desarmado e libertou a vítima. A polícia informou que o jovem é menor de idade e estava frustrado após ter sido demitido de um restaurante de uma rede de fast food localizado no shopping.

Tanto a vítima, quanto o adolescente, foram encaminhados ao Distrito Policial Central de Barueri.

