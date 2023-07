Adolescente faz falsa ameaça de bomba em fábrica para sair mais cedo do trabalho

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 21/07/2023 - 1:59 Compartilhe

Um adolescente alertou uma ameaça de bomba em uma fábrica da Ford, nos Estados Unidos, na terça-feira com a esperança de que ele e seus colegas de trabalho pudessem aproveitar uma noite de folga do trabalho, de acordo com os promotores do caso.

Zachariah Peterson, 19, foi acusado de crime por fazer uma ameaça terrorista que resultou na evacuação e na destruição total da fábrica de montagem em Kansas City.

Peterson supostamente ligou para a equipe de segurança da fábrica pouco antes das 17h30 com um aviso falso de que estava escondido dentro de um banheiro com “um fuzil AK-47, com três pentes, uma pistola e tinha meio quilo de explosivos C4 amarrados ao peito”, afirmam os documentos do tribunal .

Peterson – que usou um aplicativo de telefone para disfarçar sua voz – não se identificou, mas alegou que era um funcionário que começaria a matar se seus 2.200 colegas não fossem evacuados imediatamente.

Durante a ligação, ele também disse que “estava cansado de ser tratado como um escravo e que suas horas estavam sendo reduzidas”, alegam os autos.

“Ele afirmou que queria que a fábrica fosse evacuada e que todos fossem para casa passar a noite.”

Os investigadores suspeitaram que a ameaça pode ter sido uma farsa, mas não puderam descartar a possibilidade de que um atirador ativo estivesse em algum lugar dentro da fábrica.

Demorou seis horas para mais de 100 policiais de várias agências – incluindo o FBI – para revistar completamente a fábrica. “Essa farsa criou uma enorme tensão na aplicação da lei. Sem mencionar a perda financeira que a Ford sofreu ao interromper a produção”, disse o xerife.

A polícia rastreou Peterson já na quarta-feira dentro de sua casa, onde o adolescente supostamente admitiu ter ligado para a ameaça de bomba e disse que teve a ideia de um videogame. “O suspeito afirmou que entendia o que era C4 enquanto jogava Call of Duty”, diz a declaração de causa provável de Peterson.

Apesar de admitir ter feito a ligação, Peterson alegou inocência no tribunal na quinta-feira. Peterson, que estava procurando uma noite de folga do trabalho, agora enfrenta uma potencial prisão de sete anos.

