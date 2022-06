Adolescente envenenado por madrasta passa por exames: ‘Fraco e cansado’

Envenenado pela madrasta Cíntia Mariano, o jovem Bruno Carvalho, de 16 anos, passou por uma série de exames na última terça-feira (31), quinze dias após ter alta de um hospital no Rio de Janeiro. As informações são do UOL.

A mãe de Bruno, Jane Carvalho Cabral, divulgou em suas redes sociais uma foto do jovem com uma agulha na veia, durante a retirada de alguns tubos de sangue. Em seguida, ela explicou a situação do filho.





“Vocês pediram pra eu postar aqui um pouco do dia a dia meu e do Bruno, mas a vida ainda está muito corrida, muito difícil. Mas eu preciso despreocupar vocês que, apesar do Bruno se sentir fraco e cansado, ele está bem, são apenas exames após a intubação, para saber se não ficou nenhuma sequela, para saber se o organismo dele está trabalhando direitinho”, disse.

Segundo Jane, Bruno deverá passar por outros especialistas, como um cardiologista, para garantir que sua saúde está de volta ao normal.

“É mais para despreocupar mesmo, até ele. Muito obrigada pelas orações, pela preocupação, nós estamos bem, vivendo um dia de cada vez”, agradeceu a mulher, elogiando também a coragem do filho durante todo o processo. “Eu estava mais nervosa que ele. Ele como sempre um menino forte e corajoso, que em nenhum momento esboçou medo”, completou.