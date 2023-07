Adolescente é preso após atacar professor com facada na Inglaterra

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/07/2023 - 11:53 Compartilhe

Um adolescente foi detido nesta segunda-feira (10) após um professor ser esfaqueado em uma escola no oeste da Inglaterra, informou a polícia britânica.

A diretora da escola, Kathleen McGillycuddy, informou que o incidente aconteceu pouco antes das 9h (5h no horário de Brasília), na pequena cidade medieval de Tewkesbury, na região rural de Gloucestershire. A escola fechou imediatamente após o ocorrido.

“Um adulto foi levado para o hospital com suspeita de ferimento a faca após um incidente na escola”, informaram as autoridades.

“Um adolescente foi detido por relação com os fatos”, acrescentou a mesma fonte.

Nestes últimos anos, o Reino Unido registrou um aumento nos ataques a faca.

Cerca de 45 mil crimes com faca, ou objetos pontiagudos, aconteceram na Inglaterra e no País de Gales entre março de 2021 e março de 2022, conforme dados do governo.

Esses números representam um aumento de 9% em comparação ao ano interior, e de 34% em relação a 2010/2011.

