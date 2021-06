Adolescente é baleado de raspão no Rio de Janeiro

Antônio Wesley de Souza, de 16 anos, foi baleado no morro São João, no Engenho Novo, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (09). O jovem foi internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

De acordo com a Record TV Rio, o adolescente passou por uma cirurgia e seu quadro de saúde é considerado estável.

Segundo a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São João foram alvos de disparos de arma de fogo por criminosos, enquanto estavam em deslocamento pela comunidade. Com o fim do confronto, Antônio teria sido encontrado ferido de raspão.

Na noite de ontem (09), os moradores do morro realizaram um protesto em um dos acessos à comunidade. A via ficou parcialmente interditada e foi liberada por volta de 21h20.

