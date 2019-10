Adolescente de 15 anos supera Ostapenko em Linz e fatura 1º título na WTA

Sensação da temporada, a tenista norte-americana Coco Gauff conquistou neste domingo seu primeiro título de nível WTA em sua precoce carreira. Aos 15 anos, ela levantou o troféu do Torneio de Linz, na Áustria, ao superar na final a letã Jelena Ostapenko pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/2.

“Este é um momento especial para mim”, comemorou Gauff, após derrotar a campeã de Roland Garros de 2017. A americana se tornou a mais jovem a vencer um campeonato desde 2004. “Eu ainda estou surpresa e em choque. Acho que é um pouco louco dizer que é o meu primeiro título de WTA. Com certeza, não pensava nisso no início da temporada. Mas agora sou campeã, isso é muito louco.”

A conquista de Gauff surpreende também pela campanha que fez no torneio austríaco. Ela foi derrotada ainda no qualifying, mas obteve a vaga na chave principal como “lucky loser” – quando um tenista entra na disputa principal após a desistência de um outro jogador. No meio do caminho até a final, ela eliminou a holandesa Kiki Bertens, atual número oito do mundo, no primeiro triunfo da americana sobre uma tenista do Top 10 do ranking.

O troféu deve também promover um salto de Gauff no ranking. Atual 110ª colocada, ela deve aparecer no 71º posto na atualização desta segunda-feira. Em julho, antes de despontar em Wimbledon, ela figurava na 313ª posição.

Gauff chamou a atenção do tênis mundial na grama de Londres, em julho, quando furou o qualifying e emplacou uma sequência de vitórias até parar nas oitavas de final do Grand Slam britânico. Lá se tornou a mais jovem a furar o quali na era aberta do tênis. E, de quebra, bateu rivais do quilate da compatriota Venus Williams.

CHINA – Em outro torneio feminino finalizado neste domingo, a sueca Rebecca Peterson se sagrou campeã em Tianjin, na China. Na final, ela derrotou a britânica Heather Watson por duplo 6/4, em 1h38min de confronto. Campeã, a tenista de 24 anos obteve sua segunda conquista da temporada e também da carreira. O resultado vai fazer a sueca entrar no Top 50 do ranking pela primeira vez.