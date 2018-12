Adolescente de 15 anos morre com tiro na cabeça em baile funk no litoral paulista

Um adolescente de 15 anos morreu ao ser atingido por um tiro na cabeça em Peruíbe, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu em um baile funk na orla da cidade. As informações são do G1.

Segundo a prefeitura, esse tipo de evento é proibido na cidade. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram chamadas para dispersar as pessoas no local, mas, segundo os policiais, as viaturas foram recebidas com pedaços de madeira, garrafas de vidro e pedras. Um policial militar, então, atirou para o alto e houve correria no local.

Testemunhas, no entanto, dizem que três disparos foram efetuados, mas não souberam dizer por quem. Momentos antes do homicídio, assaltos feitos por homens armados tinha sido relatados à Guarda Municipal. A Polícia Civil informou que abriu, nesta segunda-feira (24), uma investigação para identificar o autor do disparo.