Adolescente de 15 anos morre após carro cair de balsa no litoral paulista

Um adolescente de 15 anos, identificado como Kauan Inácio, morreu após um carro cair da balsa que faz a travessia entre Bertioga e Guarujá, no litoral paulista, na última quinta-feira (27). As informações são do G1.

De acordo com as primeiras informações, um homem de 77 anos e um adolescente, que era seu neto, estavam no carro. O homem, identificado como Fernandes Tito, foi resgatado por pescadores da região, mas o menino afundou com o carro, que foi posteriormente retirado do mar e vai passar por uma perícia.

A Dersa, empresa responsável pelo serviço, declarou que o acidentou aconteceu por volta de 19h30 de quinta-feira (27) e que o carro era o primeiro da fila, atravessou a embarcação em alta velocidade, pulou a barreira e caiu na água. Por conta do acidente, a travessia ficou sete horas fechada para o resgate do carro. A Marinha também foi chamada para investigar o caso, apurar as causas e as possíveis responsabilidades.