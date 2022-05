Adolescente de 15 anos escapa sem ferimentos após raio cair dentro do quarto

Uma jovem de 15 anos levou um grande susto dentro de casa, no estado americano da Pensilvânia, quando um raio atingiu o local. Giana Scaramuzzo escapou ilesa do incidente, mas contou sobre a experiência que teve. As informações da revista People.

Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Circleville, onde aconteceu o incidente, mostram o estrago na residência da jovem. O raio atingiu o quarto dele, deixando um grande buraco no telhado. Outras seis casas foram impactadas pelo raio, segundo informações.





“De repente, ouço o som alto de um trovão, vejo um relâmpago e o reflxo no meu espelho, e de repente senti um choque no meu dedo mindinho. Então subiu pelo meu corpo e saiu pela minha perna. Estou um pouco assustada, ainda em choque”, declarou a jovem.

Após o susto, a adolescente passou por consultas médicas e está bem, sem ferimentos.