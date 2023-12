Adolescente de 15 anos é baleado em Perdizes ao reagir a roubo de celular

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/12/2023 - 8:35 Para compartilhar:

Um adolescente de 15 anos foi baleado na barriga ao reagir a um assalto na madrugada desta sexta-feira, 22, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. De acordo com a polícia, o jovem foi levado ao Hospital das Clínicas, onde foi internado, mas já está acordado, conversando e apresenta quadro estável. Na tarde desta sexta, a Polícia Civil de São Paulo informou que identificou os três homens responsáveis pela tentativa de latrocínio – um deles foi preso.

Por volta da meia-noite, o jovem aguardava a liberação da portaria de um prédio na Rua Diana, onde mora sua namorada, quando foi abordado por um assaltante de capacete.

Segundo o boletim de ocorrência, o adolescente chegou a entregar o celular, um iPhone 15 Pro Max que tinha ganhado havia pouco tempo do pai, mas depois reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso. Nesse momento, o assaltante disparou contra a vítima, que foi atingida no abdômen.

Após ser baleado, o adolescente ainda foi agredido por outros dois motociclistas que seriam comparsas do primeiro assaltante. Todos fugiram de moto em seguida.

Identificação

O autor do primeiro disparo é um homem de 23 anos que, segundo as investigações, tem uma série de passagens por furto e roubo e teria praticado o crime com uma motocicleta alugada pelo irmão, de 21 anos, um dos outros dois assaltantes que chegam em seguida na cena do crime e ajudam a agredir a vítima.

O suspeito por disparar a arma foi preso no fim da tarde desta sexta-feira. A Polícia Civil emitiu um pedido de prisão temporária para o irmão dele, que seguia foragido até a noite. Um terceiro homem envolvido no crime foi identificado pelas investigações, mas ainda está desaparecido. A reportagem não conseguiu o contato da defesa dos suspeitos até a publicação deste texto.

O caso está sendo investigado como roubo seguido por tentativa de latrocínio pelo 23.° Distrito Policial (Perdizes) com apoio tático do Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Cerco) da 3.ª Delegacia Seccional (Oeste).

Vídeo das câmeras de segurança de prédios ao redor, divulgados pela Folha de S.Paulo, mostram que o adolescente estava na frente da portaria do prédio mexendo no celular, quando foi abordado. O jovem estava acompanhado de outro rapaz, que conseguiu fugir. As câmeras mostram o momento que os comparsas chegam para ajudar o assaltante e chutam o jovem, que estava caído no chão após ser baleado.

A polícia sempre recomenda às vítimas que não reajam a abordagens criminosas.

A onda de violência em São Paulo tem assustado os moradores da capital. Há cerca de duas semanas, a deputada federal e pré-candidata à Prefeitura da cidade Tabata Amaral ficou ferida durante uma tentativa de roubo. Tabata estava dentro do carro na Rua Major Diogo, na região da Bela Vista, quando um homem quebrou o vidro do veículo para roubar um celular. Ela teve alguns cortes nas mãos e no lábio por conta dos estilhaços.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias