Adolescente de 13 anos ajuda polícia a desvendar mistério de 27 anos

Canadá – Um adolescente de 13 anos ajudou a polícia a desvendar um crime de 27 anos. Max Werekna encontrou um carro submerso em um lago em Griffin Lake, na Colúmbia Britânica, no Canadá. O corpo da mulher de 69 anos desaparecida há 27 anos estava dentro do veículo.

Segundo a imprensa internacional, o jovem viu o carro enquanto passeava com a família nas férias, perto da casa de veraneio. Ele decidiu se aproximar e ao perceber o que era, alertou as autoridades. Uma equipe de mergulhadores deslocou-se ao local.

Equipe de mergulho chegou três dias depois e Max entrou na água com eles como guia com sua câmera GoPro e se tornou seu guia

Carro estava submerso a cerca de 5 metros de profundidade na água em Griffin Lake, em Revelstoke, British Columbia, no Canadá

Max decidiu ir com os mergulhadores com uma câmara GoPro para captar imagens do carro que estava a cinco metros de profundidade. A água escura poderia dificultar o trabalho das autoridades.

Ao fim de três dias de investigação, o corpo de uma mulher foi retirado do veículo e identificado.

Janet Farris, de 69 anos, tinha desaparecido há 27 anos quando ia para um casamento. As autoridades acreditam que a mulher perdeu o controle do veículo ao tentar desviar-se de um animal.

George Farris, filho da vítima, diz que agora sim pode realizar o funeral da mãe, 27 anos depois de ter desaparecido.