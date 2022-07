Adolescente de 12 anos morre em queda de penhasco no interior de São Paulo

Um adolescente de 12 anos morreu ao cair em um penhasco de aproximadamente 50 metros, no bairro Maracá, na Zona Norte de Marília, no interior de São Paulo, de acordo com o G1.

Segundo a reportagem, o resgate da vítima levou mais de 5 horas devido ao acesso. A equipe de salvamento montou uma estrutura de rapel para chegar até a vítima, que não resistiu aos ferimentos e teve o óbito por politraumatismo atestado por um médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que acompanhou a operação.

As circunstâncias da queda serão investigadas pela Polícia Civil, mas o Corpo de Bombeiros informou, segundo informações preliminares, que a vítima, João Miguel Souza de Melo Ozawa, teria ido ao local, onde existe uma cachoeira, para passar algumas horas de lazer com os amigos.