Adobe supera previsão de lucro no trimestre mas reduz guidance e ação cai 8,8%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2024 - 20:13 Para compartilhar:

A Adobe reportou lucro de US$ 4,65 por ação (sem contar encargos como compensação de ações), sobre uma receita de US$ 5,4 bilhões. Isso representa um aumento de 11% em relação à receita do trimestre do ano anterior. A previsão de consenso previa US$ 4,53 por ação sobre uma receita de US$ 5,37 bilhões.

Porém, a companhia revisou para baixo sua expectativa de lucro para o trimestre atual. A Adobe previu lucros ajustados de US$ 4,66 por ação em vendas de US$ 5,53 bilhões. Wall Street estava modelando lucros de US$ 4,67 por ação em vendas de US$ 5,6 bilhões no quarto trimestre fiscal.

O crescimento dos lucros da Adobe desacelerou por quatro trimestres consecutivos, com a expectativa de que a sequência se estenda para cinco trimestres consecutivos no quarto trimestre fiscal.

No after hours de Nova York, os papéis da Adobe recuavam 8,88%, às 19h05 (de Brasília).