Adobe reformula ferramentas de construção de metaverso para trabalhar com chips da Apple

Por Stephen Nellis

SÃO FRANCISCO, Estados Unidos (Reuters) – A Adobe disse nesta terça-feira que retrabalhou várias ferramentas voltadas à criação de conteúdo tridimensional para torná-las compatíveis com computadores da Apple equipados com chips da série “M”, da própria criadora do iPhone.





A Adobe vem trabalhando em ferramentas para desenvolvimento de mundos e objetos tridimensionais usados ​​em videogames e em metaversos.

A companhia também adquiriu a ferramenta Substance 3D em 2019, quando comprou a empresa francesa Allegorithmic. A ferramenta ajuda criadores de filmes e de videogames a apresentarem objetos digitais com uma ampla variedade de texturas realistas, como madeira ou couro.

Embora os laptops e desktops da Apple sejam bastante usados ​​em artes gráficas, desenvolvedores de videogames ainda tendem a confiar em PCs para seus trabalhos. Mas os novos chips da Apple trazem mais poder de processamento gráfico e a Adobe planeja aproveitá-lo ao máximo, disse François Cottin, diretor de marketing da Adobe.

“Para esses tipos de uso, a integração vertical é fundamental, desde o aplicativo até o chip”, disse Cottin. “Estamos trabalhando de perto com a Apple. Acho que o Substance 3D definitivamente representa isso.”